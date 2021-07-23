PSV'nin 3 yıldızı, Falcao'nun yarısı kadar kazanmıyor

Galatasaray'ı sahasında 5-1'lik skor ve ezici oyun üstünlüğüyle mağlup eden PSV Eindhoven'ın kadro maliyeti, sarıkırmızılı takımın yarısı kadar...Hat-trick yapan ve karşılaşmanın yıldızı olan Eran Zahavi'nin yıllık ücreti 1 milyon Euro. Ancak 34 yaşındaki İsrailli forvet, Hollanda'daki yüzde 50 vergi kesintisi nedeniyle senede 500 bin Euro gelir elde ediyor. Diğer iki golü atan Mario Götze 1.3 milyon Euro, performansıyla parmak ısırtan 19 yaşındaki Madueke ise 350 bin Euro maaş alıyor.Bu üç yıldızın toplam kazançları 2 milyon 150 bin Euro; yani 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun yarısından daha az. Feghouli 3.9, Muslera ve Babel de 2.5 milyon Euro ücret alıyor. Ekibimizi sahadan silen PSV'de toplam maaş maliyeti ise yalnızca 18 milyon Euro. Galatasaray'da da bu rakam 35 milyon Euro.Sarı-kırmızılı oyuncuların PSV karşısında fizik olarak ezildiği yorumları yapılırken, istatistikler de bunu doğruladı. Hollanda ekibinin oyuncuları 90 dakikada toplam 117 km koştu. G.Saraylı oyuncular ise 102 km koşarak 15 km daha eksik mesafe kat etti.