PSV, Mustafa Muhammed'e önlem alacak; "Canımız yanar"

PSV patronu Roger Schmidt, Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e karşı özel önlem almaları gerektiğine inanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PSV, Mustafa Muhammed'e önlem alacak; 'Canımız yanar'
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21 Temmuz 2021 11:30
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda bugün saat 22:00'de PSV Eindhoven ile kritik maça çıkacak.

Galatasaray ile tur şanslarının eşit olduğunu ifade eden PSV Eindhoven teknik direktörü Roger Schmidt, "Galatasaray gelenekleri olan büyük bir camia ve bizim açımızdan da hiçbir şey kolay olmayacak. Çok kaliteli futbolcular var ve biz de bu futbolculara bazı önlemler almak zorundayız" dedi.

Hollanda basınına göre PSV teknik patronu Roger Schmidt'in "özel önlem alacağız" dediği isim Mustafa Muhammed...

Mustafa Muhammed için özel önlem alması beklenen Roger Schmidt'in "Çok etkili bir golcü, ne zaman ne yapacağını kestirmek zor. Gereken önemi vermezsek canımızı yakabilir ama biz Muhammed'in bizim canımızı yakmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.


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