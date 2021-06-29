PSV maçları öncesi Mustafa Muhammed umudu

Dinamo Bükreş ile yapılan özel maçın ilk dakikalarında sakatlanan ve yürekleri ağızlara getiren Mustafa Muhammed'in PSV Eindhoven ile yapılacak ön eleme maçlarına yetişeceği öğrenildi.



Sol dizinde esneme, kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilen Mısırlı forvetin tedavisine hemen başlandı. Mustafa Muhammed'in tedaviye vereceği yanıta göre iki maçta da takımdaki yerini alabileceği belirtildi.



