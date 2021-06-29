PSV maçları öncesi Mustafa Muhammed umudu

Galatasaray'da sakatlanan ve yürekleri ağızlara getiren Mustafa Muhammed'in PSV Eindhoven ile yapılacak ön eleme maçlarına yetişeceği bildirildi.

Abone Ol
PSV maçları öncesi Mustafa Muhammed umudu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2021 08:23
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Dinamo Bükreş ile yapılan özel maçın ilk dakikalarında sakatlanan ve yürekleri ağızlara getiren Mustafa Muhammed'in PSV Eindhoven ile yapılacak ön eleme maçlarına yetişeceği öğrenildi.

Sol dizinde esneme, kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilen Mısırlı forvetin tedavisine hemen başlandı. Mustafa Muhammed'in tedaviye vereceği yanıta göre iki maçta da takımdaki yerini alabileceği belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.