PSV maçına 17 bin Galatasaraylı

PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray'da biletlere rekor talep olacağı ifade edildi.

Haber; Sabah
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PSV maçına 17 bin Galatasaraylı
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23 Haziran 2021 08:37
Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçında 27-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray, tam 1.5 yıl sonra taraftarları ile buluşacak.

UEFA'dan ön eleme maçlarına taraftar izni çıkmasıyla Passolig yetkilileri TFF'nin de bilgisi dahilinde PSV Eindhoven biletlerini hazırlamaya başladı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan 17 bin bilete rekor talep bekleniyor. Bu maçta Burak Elmas da başkan olarak ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Fatih Terim de kendi adını taşıyan statta tribünlerle hasretini giderecek.


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