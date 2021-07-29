PSV'li oyuncuya su şişesi atıldı

Galatasaray - PSV Eindhoven maçının 51. dakikasında sağ taraftan köşe vuruşu kullanmak için topun başına gelen Max, tribünden atılan su şişesinin kafasına isabet etmesiyle yere yığıldı.
Takım arkadaşlarının yanına gelerek müdahale ettiği PSV'li oyuncu bir süre yerde kalırken, Galatasaraylı taraftarlar şişeyi atan seyirciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da tribünlere gelerek taraftarlara sakin olmalarını işaret ederken, polis şişe atan taraftarı tribünden çıkardı.
Takım arkadaşlarının yanına gelerek müdahale ettiği PSV'li oyuncu bir süre yerde kalırken, Galatasaraylı taraftarlar şişeyi atan seyirciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da tribünlere gelerek taraftarlara sakin olmalarını işaret ederken, polis şişe atan taraftarı tribünden çıkardı.