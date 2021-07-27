PSV'li Donyell Malen, Dortmund'da

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.



Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a yollayan Borussia Dortmund, Malen için kasasından 34 milyon euro çıkaracak.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'da Donyell Malen, 116 maçta 55 kez ağları sarstı.



