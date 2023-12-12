Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında PSV Eindhoven ile Arsenal karşı karşıya geldi. Phillips Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Arsenal, 42'de Eddie Nketiah ile öne geçti. PSV bu gole 50. dakikada Yorbe Vertessen ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Arsenal, 13 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. PSV Eindhoven ise grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.





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