PSV, hazırlık maçında gol yağdırdı: 10-1!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. Tur'daki rakibi PSV Eindhoven, hazırlık maçında Almanya 6. Lig takımı Delbrucker ile karşılaştı.



Mücadele, PSV'nin 10-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Zahavi, 14. ve 15. dakikalarda Vertessen, 25. ve 38. dakikalarda Madueke, 32. dakikada Mario Götze, 56, 76 ve 79. dakikalarda Fofana ile 89. dakikada Pröpper attı. Delbrucker'in tek sayısını ise 34. dakikada Heksmeier kaydetti.



