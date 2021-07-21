PSV - Galatasaray maçında kriz: Kesintiler ve illegal bahis

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçın yayıncısı TV 8'de büyük bir kriz yaşandı.Maç yayınının sürekli donduğu TV8'de reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer alması maçın önüne geçti.Maçın Hollanda'daki yayıncısı RTL 7'de ise Türkiye'de illegal olan herhangi bir reklamın panolarda olmadığı görüldü.İllegal bahis reklamlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından TV8'de yayına kısa bir süre ara verildi. Yayın daha sonra illegal bahis reklamlarının olmadığı şekilde devam etti.TV8'de ekranlara gelen maçın ilk 30 dakika donması, kesintiler yaşanması ise futbolseverlerin tepkisine yol açtı. Maçın sık sık donması da sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.