PSV - Galatasaray maçında kriz: Kesintiler ve illegal bahis

PSV Eindhoven - Galatasaray maçının yayıncısı TV 8'de yayının sürekli donması ve illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer alması karşılaşmanın en çok konuşulan olaylarından oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
PSV - Galatasaray maçında kriz: Kesintiler ve illegal bahis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 22:36
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçın yayıncısı TV 8'de büyük bir kriz yaşandı.

Maç yayınının sürekli donduğu TV8'de reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer alması maçın önüne geçti.

Maçın Hollanda'daki yayıncısı RTL 7'de ise Türkiye'de illegal olan herhangi bir reklamın panolarda olmadığı görüldü.

İllegal bahis reklamlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından TV8'de yayına kısa bir süre ara verildi. Yayın daha sonra illegal bahis reklamlarının olmadığı şekilde devam etti.

TV8'de ekranlara gelen maçın ilk 30 dakika donması, kesintiler yaşanması ise futbolseverlerin tepkisine yol açtı. Maçın sık sık donması da sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.