PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikede

Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi, UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikede
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22 Temmuz 2021 11:31
Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.

Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.


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