PSV - Galatasaray maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında PSV'ye konuk olacağı karşılaşma merakla bekleniyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSV galibiyetine 1.40 oran verilirken Galatasaray galibiyetine 4,30 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,50 olurken maçın 2,5 ALT oranı 1,78 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,56 olarak belirlendi.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
PSG - Galatasaray karşılaşmasında dikkat çeken özel bahislerden birisi ilk gol seçeneği oldu. Karşılaşmada ilk golü Galatasaray atar oranı 2,45 olarak belirlenirken PSV bulur 1,33 ve gol olmaz seçeneği 11,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,62 oran verilirken, tarafların karşılıklı gol bulmamasına 1,69 oran verildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSV galibiyetine 1.40 oran verilirken Galatasaray galibiyetine 4,30 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,50 olurken maçın 2,5 ALT oranı 1,78 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,56 olarak belirlendi.
PSV - GALATASARAY MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN!
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
PSG - Galatasaray karşılaşmasında dikkat çeken özel bahislerden birisi ilk gol seçeneği oldu. Karşılaşmada ilk golü Galatasaray atar oranı 2,45 olarak belirlenirken PSV bulur 1,33 ve gol olmaz seçeneği 11,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,62 oran verilirken, tarafların karşılıklı gol bulmamasına 1,69 oran verildi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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