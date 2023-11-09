PSV evinde kazandı umutlarını korudu

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV evinde kazandı umutlarını korudu
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09 Kasım 2023 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Luuk de Jong kaydetti. Lens'te, Morgan Guilavogui 90+2'de ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Lens de 5 puanda kaldı.

PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Lens yine deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

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