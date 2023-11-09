UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Luuk de Jong kaydetti. Lens'te, Morgan Guilavogui 90+2'de ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Lens de 5 puanda kaldı.
PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Lens yine deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Luuk de Jong kaydetti. Lens'te, Morgan Guilavogui 90+2'de ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Lens de 5 puanda kaldı.
PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Lens yine deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.
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