UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.



PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Luuk de Jong kaydetti. Lens'te, Morgan Guilavogui 90+2'de ikinci sarı karttan oyundan atıldı.



PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber puanını 5'e yükseltirken, Lens de 5 puanda kaldı.



PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Lens yine deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU