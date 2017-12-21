Sporx Extra Arama Logo

PSV Eindhoven, transferi FM 18 ile duyurdu!



Hollanda Ligi'nin lideri PSV Eindhoven, Arjantin ekibi Velez'in 18 yaşındaki forveti Maximiliano Romero'yu transfer etti. 

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Velez'den 18 yaşındaki forvet Maximiliano Romero'nun transferini ise çok ilginç bir şekilde açıkladı.

PSV, 18 yaşındaki forvetin transferini ünlü menajerlik oyunu Football Manager 18 videosuyla açıkladı.

Videodan yaptığı teklifi de açıklamış olan PSV, genç yıldız için Arjantin ekibine 2.5 milyon Euro ödeyecek. Maximiliano Romero, takıma ise Haziran ayında dahil olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 

Benzer Haberler