PSV Eindhoven, transferi FM 18 ile duyurdu!

Hollanda Ligi'nin lideri PSV Eindhoven, Arjantin ekibi Velez'in 18 yaşındaki forveti Maximiliano Romero'yu transfer etti.



Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Velez'den 18 yaşındaki forvet Maximiliano Romero'nun transferini ise çok ilginç bir şekilde açıkladı.

PSV, 18 yaşındaki forvetin transferini ünlü menajerlik oyunu Football Manager 18 videosuyla açıkladı.

Videodan yaptığı teklifi de açıklamış olan PSV, genç yıldız için Arjantin ekibine 2.5 milyon Euro ödeyecek. Maximiliano Romero, takıma ise Haziran ayında dahil olacak.



