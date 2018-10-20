Hollanda Eredivise'nin 9. haftasında PSV Eindhoven ile Emmen karşı karşıya geldi. Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV, 6-0'lık skorla kazandı.PSV, 12. dakikada Gaston Pereiro'nun golüyle perdeyi açtı. 29. dakikada Luuk de Jong, farkı 2'ye çıkardı. 36'da ikinci kez sahneye çıkan De Jong, 3-0 yaptı. İlk golün sahibi Gaston Pereiro, 42. dakikada devrenin skorunu belirleyen golü attı.İkinci yarıya daha durgun başlayan PSV Eindhoven, 79. dakikada Erick Gutierrez ile farkı artırdı. İlk yarıda iki asist yapan Hirving Lozano, 88. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.PSV, ligdeki 9. maçında 9. galibiyetini aldı ve 1 maç fazlasıyla ikinci Ajax ile puan farkını 8'e çıkardı. Emmen ise 8 puanda kaldı.Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak olan PSV, ardından ligde Groningen'in konuğu olacak. Emmen ise sahasında VVV Venlo'yu ağırlayacak.