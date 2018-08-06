'PSV Eindhoven, Beşiktaş'tan teklif bekliyor'

"BEŞİKTAŞ İLE KONTRATI KONUŞUYORUZ"

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?

PSV Eindhoven'ınile görüştüğünü açıklayan savunmacısıile ilgili Hollanda'da yeni gelişmeler yaşandı.Ülkenin önde gelen gazetelerinden Telegraaf; PSV Eindhoven'ın, sözleşmesi 2 sezon sonra bitecek oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve 6 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın henüz Hollanda ekibiyle temasa geçmediği kaydedildi.Hollanda ekibinin, teknik direktör Mark van Bommel'in Avustralya Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan ve Jiangsu Suning'den ayrılarak bonservisini eline alan Trent Sainsbury'yi kadrosuna katmak istedi ve bu nedenile Mirin'i göndermeye sıcak baktığı da iletildi.PSV'nin Fransız savunmacısı Isimat-Mirin, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Nicolas Isimat-Mirin, stoperde bölgesinde görev alıyor. 26 yaşındaki oyuncu sağ bek mevkisinde de zaman zaman görev alabiliyor. 1.87 boyundaki Isimat-Mirin, Rennes altyapısından yetiştikten sonra Valenciennes ile profesyonel oldu. 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı 2013 yazında Monaco'ya transfer olan 26'lık yıldız, 1 yaz sonra PSV'ye kiralandı. Dönemin PSV Teknik Direktörü Phillip Cocu, gösterdiği performan sonrasında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katma kararı aldı. Son 3 sezonda PSV'nin as stoperi olan Nicolas Isimat-Mirin, geçen sezon 32 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı.