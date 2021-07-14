PSV Eindhoven'a seyirci şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında karşılaşacağı PSV'ye istediği seyirci izni çıkmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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PSV Eindhoven'a seyirci şoku!
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14 Temmuz 2021 15:04
Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven bu maçta stadında istediği doluluk oranına ulaşamayacak. İkinci eleme turunun 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk buluşması için Hollanda kulübü daha önce yaptığı açıklamada 35 bin kişilik tam kapasitede mücadelenin oynanacağını duyurmuştu.

Ancak Hollanda hükümetinden buna izin çıkmadı. Ülkedeki ve dünyadaki salgın koşullarının göz önünde bulundurulmasının ardından PSV Eindhoven'a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi. Böylece Galatasaray maçı 23.500 seyirci önünde gerçekleşecek.

PAOK ile Cim Bom provası

PSV, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşmanın provasını ise yarın yapacak. Yunan ekibi PAOK'u sahasında misafir edecek Hollanda ekibi, hem sarı kırmızılılarla yapacağı maçın hem sportif hazırlığını hem de tribünde 23.500 seyircisi ile stadyumda saha dışının hazırlığını gerçekleştirecek.


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