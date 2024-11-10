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PSV, deplasmanda üç puanı üç golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 12. hafta maçında PSV, deplasmanda Nac Breda'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV, deplasmanda üç puanı üç golle aldı
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10 Kasım 2024 00:00
Hollanda Eredivisie'nin 12. hafta maçında PSV, deplasmanda Nac Breda ile karşı karşıya geldi. Rat Verlegh Stadyumu'ndaki maçta PSV, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 21'de Ricardo Pepi, 33'te Ismael Saibari ile 65'de Johan Bakayoko kaydetti.

PSV, bu maçın ardından puanını 33 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Nac Breda, 15 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında PSV, Groningen'i ağırlayacak. Nac Breda, Williem II deplasmanına gidecek.
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