Hollanda Ligi 24. hafta maçında PSV Eindhoven, sahasında Waalwijk ile karşılaştı.



Mandemakers Stadion'da oynanan maçı PSV 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Bakayoko kaydetti.



PSV'de Galatasaray'dan kiralanan Patrick van Aanholt maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından PSV, puanını 49'a yükseltti. Waalwijk ise 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Cambuur'u konuk edecek. Waalwijk ise Go Ahead deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ