Hollanda Eredivisie 16. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar'ı 4-0 mağlup etti.



PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 57. dakikalarda Luuk de Jong, 11. dakikada Ismael Saibari ve 16. dakikada Sergino Dest kaydetti.



PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber 16/16 yaparak 48 puana ulaşırken, AZ Alkmaar ise 33 puanda kaldı.



PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında sahasında Excelsior'u konuk ederken, AZ Alkmaar deplasmanda Twente'ye konuk olacak.





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