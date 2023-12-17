PSV deplasmanda kazandı liderliğini sürdürdü

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında PSV Eindhoven deplasmanda AZ Alkmaar'ı 4-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV deplasmanda kazandı liderliğini sürdürdü
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17 Aralık 2023 23:56
Hollanda Eredivisie 16. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar'ı 4-0 mağlup etti.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 57. dakikalarda Luuk de Jong, 11. dakikada Ismael Saibari ve 16. dakikada Sergino Dest kaydetti.

PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber 16/16 yaparak 48 puana ulaşırken, AZ Alkmaar ise 33 puanda kaldı.

PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında sahasında Excelsior'u konuk ederken, AZ Alkmaar deplasmanda Twente'ye konuk olacak.

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