PSV'den Patrick van Aanholt itirafı!

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy, Galatasaray'dan transfer edilen Patrick van Aanholt ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSV'den Patrick van Aanholt itirafı!
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11 Mart 2023 14:57
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy, Galatasaray'dan transfer edilen Patrick van Aanholt ile ilgili değerlendirme yaptı.

Gelecek sezonun planlarını şimdiden yaptıklarını söyleyen Nistelrooy, "Üzerinde çalıştığımız birçok isim var. Transfer ile ilgilenen birçok arkadaşımız var. Şimdiden Aanholt ile sözleşmemizi uzattık." dedi.

"ÇOK MEMNUNUZ"

Hollandalı oyuncunun performansını beğendiklerini söyleyen Başarılı çalıştırıcı, "Van Aanholt'tan çok memnunuz. Bizimle olmak istedi. Galatasaray'daki performansı da iyiydi. Anlaşmamızı yaptık. Gelecek sezon da bizimle birlikte olacak ve bundan dolayı çok mutluyum. O bulunduğu mevkiyi harika bir şekilde dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Patrick van Aanholt, PSV ile 9 maça çıktı ve 1 asit yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'da ise 14 maçta 2 asist yapmıştı.

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