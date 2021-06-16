PSV'den ilk tepki: "Galatasaray ile eşitiz"

PSV Eindhoven Futbol İlişkileri Direktörü John de Jong, Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSV'den ilk tepki: 'Galatasaray ile eşitiz'
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16 Haziran 2021 14:25
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV Eindhoven'ın Futbol İlişkileri Direktörü John de Jong, eşleşmeyle ilgili konuştu.

John de Jong, "Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak istiyoruz. 25 Haziran'da çalışmalarımıza başlayacağız ve tüm hedefimiz, tutkumuz Şampiyonlar Ligi olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı değerlendiren John de Jong, "Galatasaray, geçen sezonu liginde ikinci sırada bitirdi. Galatasaray bence şu an bizimle hemen hemen denk bir takım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray ile PSV arasındaki ilk maç 20-21 Temmuz'da Eindhoven'da oynanacak. Rövanş ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da olacak.


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