PSV'den evinde sürpriz kayıp

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi PSV Eindhoven ile Maurice Steijn'ın yönetimindeki Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi.



Philips Stadion'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona ererken PSV Eindhoven ligdeki ilk beraberliğini almış oldu.



Bu sonuçla bir ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılamayan PSV Eindhoven 31 puana yükselirken, Sparta Rotterdam 25 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında PSV deplasmanda Fortuna Sittard ile karşılaşırken, Rotterdam evinde Excelsior ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ