PSV'de Bruma için son karar

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Bruma, PSV Eindhoven'da kalıyor.



PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Portekizli oyuncudan memnun olduğunu ve kadroda düşündüğünü kaydetti.



Oyuncunun son dönemde iyi performans verdiğini kaydeden Alman hoca, "Bruma'nın takımda kalmasını istiyorum. Öyle olmasa zaten onu oynatmam, önemli olmadığını düşünsem kadroya almam. İyi bir oyuncu ve büyük bir potansiyeli var. Sonunda kararı o verecek, transfer döneminde ne olacağını bilemezsiniz ancak verdiği sinyaller bu takımda ve bu grubun içinde kendini iyi hissettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Bu sezon 6 maçta görev alan Bruma, 217 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



