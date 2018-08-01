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PSV, Beşiktaş'ın radarında ismi kaptı

PSC Eindhoven'ın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Younes Delfi'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSV, Beşiktaş'ın radarında ismi kaptı
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01 Ağustos 2018 21:21
İran ekibi Esteghlal Khuzestan Genel Müdürü Amir Soltani, Younes Delfi'nin yakında PSV Eindhoven'a katılmak üzere kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Soltani, 18 yaşındaki futbolcunun PSV ile 550 bin euro karşılığında anlaşıldığını duyurdu. 

Hindistan'da oynanan 2017 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda İran milli takımı forması giyen 18 yaşındaki futbolcu, turnuvada 2 gol kaydederek gözleri üzerine çekmişti.

Younes Delfi ile aynı zamanda Beşiktaş ilgileniyordu.

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