PSV, Ajax'ı net skorla geçti

Hollanda Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta PSV Eindhoven, sahasında Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSV, Ajax'ı net skorla geçti
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23 Nisan 2023 17:48
Hollanda Ligi'nin 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta PSV Eindhoven, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'ndaki maçı PSV 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 78'de Luuk de Jong ile 54. dakikada penaltıdan Xavi Simons attı.

Bu sonucun ardından PSV, 65 puana yükseldi. Ajax, 62 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta PSV, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek. Ajax sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

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