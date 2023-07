Psikoloji taban puanları, 2023 Psikoloji sıralama, kontenjanları | YÖK Atlas Özel ve Devlet Üniversiteleri Psikoloji Taban Puanları ve Sıralamaları

Psikoloji 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Psikoloji sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenlerPSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Psikoloji bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Psikoloji taban puanları 2023, Psikoloji başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 509,33 715İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 508,42 742Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 497,76 1.316Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 496,65 1.388Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 480,83 2.770Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10/10 476,59 3.269Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,81 4.087İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 470,7 4.105Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,64 4.786Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100/103 456,73 6.906Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 452,09 8.070Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 447,71 9.311İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 443,75 10.666İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 441,25 11.616İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 440,21 12.052İstanbul Üniversitesi (Devlet) 100/103 440,1 12.110Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 436,51 13.797Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 435,71 14.192Ankara Üniversitesi (Devlet) 100/103 435,55 14.281Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 432,27 16.211İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 432,22 16.256Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 428,84 18.751Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 426,22 21.032Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 423,46 23.727Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 422,22 25.016İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,09 25.161Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 420,33 27.134Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 417,6 30.467Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 416,99 31.270Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 416,03 32.520Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 415,16 33.670İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 414,69 34.300Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 409,97 41.183Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 100/103 408,16 44.013Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,72 44.710Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,28 45.414Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 406,07 47.330İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 405,15 48.835Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 404,61 49.721İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 404,53 49.844Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 403,55 51.481Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90/93 402,56 53.146İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 401,54 54.871İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 80/82 400,98 55.868Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100/103 400,63 56.473İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 399,45 58.568Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 399,13 59.078İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 398,61 59.980Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,81 61.397İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 16/16 397,5 61.952Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 40/41 396,59 63.701İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 100/103 395,62 65.409Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 394,69 67.153Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 394,25 67.999Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 394,09 68.300İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 393,78 68.914Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 392,66 71.127Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 90/93 390,97 74.363Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 390,69 74.911Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80/82 389,66 77.012Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 389,66 77.022Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60/62 389,53 77.269Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 389,19 77.981Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 388,98 78.385Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,39 79.638Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 387,98 80.450İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 387,18 82.095Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90/93 387,02 82.404İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 386,23 84.043Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 386,14 84.230Sakarya Üniversitesi (Devlet) 70/72 385,66 85.165Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 385,49 85.532Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 11/11 385,09 86.333Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 80/82 384,57 87.474Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 80/82 384,49 87.656Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 383,23 90.323İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 80/82 383,21 90.344Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 10/10 382,92 90.996İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41/41 382,02 92.914Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 381,56 93.912İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 381,31 94.459Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 12/12 381,22 94.686İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 381,15 94.844İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 380,88 95.435Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60/62 380,52 96.230İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,33 98.843Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 378,84 99.990Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15/15 378,52 100.708Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 378,27 101.239Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 377,7 102.561Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 377,23 103.602Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 100/103 376,47 105.330Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,09 106.160Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 375,75 106.982Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 70/72 375,74 106.987İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 375,59 107.322Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24/24 374,78 109.253Mersin Üniversitesi (Devlet) 90/93 374,78 109.254Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,6 109.658Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 374,41 110.101Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70/72 374,03 110.990Samsun Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,85 113.810Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10/10 372,63 114.297Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 372,41 114.761Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 372,09 115.589İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 372,04 115.715İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 371,7 116.502Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 371,63 116.671İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 371,24 117.668Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 370,98 118.284Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 370,98 118.264Yalova Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,91 118.432Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,76 118.828İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,24 120.119Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,97 123.231Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 368,78 123.670Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 368,68 123.938İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,45 124.492Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 15/15 368,37 124.705Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 70/72 368,08 125.441Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,3 127.401İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 367,22 127.615Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40/41 366,85 128.558Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 70/72 366,55 129.324Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,35 129.910Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,23 130.213İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 366,12 130.536İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,12 130.514İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,08 130.640Düzce Üniversitesi (Devlet) 60/62 365,91 131.047İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 365,49 132.156İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 365,39 132.429İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,12 133.177Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,3 135.282Uşak Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,24 135.429İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 363,99 136.085İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 363,69 136.856Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 14/14 362,64 139.743Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 90/93 362,5 140.123Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 9/9 362,19 140.914Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 362,15 141.038Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11/11 362,09 141.214İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 362,05 141.318Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 361,75 142.155İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 361,16 143.675Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 361 144.123Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 360,25 146.188İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 360,2 146.348Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 358,91 149.951Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,87 150.050Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7/7 358,66 150.626Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 120/123 358,1 152.269Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 60/62 357,74 153.262Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 356,45 156.980Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 12/12 356,37 157.230Bartın Üniversitesi (Devlet) 80/82 356,31 157.396İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 26/26 355,59 159.435Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 354,91 161.469İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 66/66 354,91 161.480İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2/2 354,37 163.074Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 80/82 354,27 163.368Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 353,02 167.155Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 60/62 352,92 167.434Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 80/82 352,92 167.430Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 70/72 352,21 169.528Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 350,78 173.923Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 80/82 349,5 177.917Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 347,81 183.325Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 347,43 184.545Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 346,76 186.787Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30/30 345,82 189.967Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9/9 345,02 192.550Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 60/62 343,51 197.726Bingöl Üniversitesi (Devlet) 90/93 343,01 199.477Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,44 201.425Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 60/62 341,57 204.414Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 340,98 206.594Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 340,24 209.291İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 339,82 210.803Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 19/19 338,89 214.216Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 337,21 220.542Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 27/27 337,08 221.055Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 14/14 336,84 221.950Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 17/17 336,51 223.194Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 12/12 336,42 223.559Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 40/40 333,76 234.050Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 5/5 332,89 237.599İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 332,35 239.939Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 76/76 332,24 240.414Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 15/15 330,64 247.008Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 330,04 249.499Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 329,06 253.627Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 329,05 253.669Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61/61 328,22 257.197İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 328,2 257.284Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 327,93 258.461Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 48/48 326,84 263.245Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 326,51 264.768Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 326,04 266.956Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 325,53 269.271Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 18/18 325,53 269.320Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9/9 325,24 270.599Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 43/43 324,05 276.083İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 323,99 276.380Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35/35 323,86 276.920Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85/85 323,74 277.492Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 54/54 323,65 277.841Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 322,48 283.324Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 322 285.632Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 6/6 321,49 288.071Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 71/71 321,42 288.387Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 319,8 296.510Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 25/25 319,5 297.934Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 58/58 319,15 299.675Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 317,64 307.237Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35/35 316,78 311.626Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 315,22 319.818Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 314,62 322.958Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 314,41 324.119Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 313,93 326.610Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 16/16 313,87 326.976İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 45/45 313,37 329.613İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 48/48 311,86 337.803Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 311,36 340.612Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 310,37 346.230Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 45/45 310,13 347.664Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 308,78 355.462İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 62/62 308,54 356.802İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 308,13 359.153Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/42 307,98 360.066Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 307,82 360.970Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 307,31 364.107Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/59 307,04 365.708İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 306,19 370.680Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 305,77 373.301Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 305,64 374.095Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,33 375.943Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 305,11 377.273Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 304,14 383.271Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 303,71 385.976İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 301,85 397.770İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 301,57 399.602Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12/12 301,5 400.001Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 26/26 301,4 400.713İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 48/48 300,94 403.709İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 300,72 405.225Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 300,65 405.655Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 299,07 416.172Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 298,5 419.970Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 296,67 432.478İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 44/44 295,99 437.125İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 40/40 294,67 446.341İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 293,97 451.258Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 293 458.200İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 292,81 459.612İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 292,34 463.055İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 292,24 463.829Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 54/54 291,91 466.188İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39/39 291,58 468.679Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 291,52 469.079Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 288,54 492.065Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 288,47 492.628Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 24/24 288,4 493.201Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 287,79 497.815Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 287,75 498.137Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 286,98 504.188Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 11/11 285,91 512.759Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 60/60 284,93 520.773Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 56/56 284,79 521.948İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 59/59 284,73 522.432İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 284,58 523.619İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 282,14 543.909İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 281,37 550.507Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 34/34 280,86 554.803Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 57/57 280,38 558.958Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 44/44 280,25 560.137Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 19/19 279,47 566.845Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 39/39 279,37 567.803Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 279,04 570.753Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 279 571.135Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 21/21 278,71 573.691Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 64/64 278,43 576.137İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 278,39 576.472Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 278,15 578.463Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 24/24 277,69 582.602Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 276,86 590.068İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 276,73 591.287İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 274,85 608.729Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 274,64 610.691Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 273,43 621.893İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,39 622.302Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51/51 273,13 624.900İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 272,59 629.983Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 271,85 637.048İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 271,48 640.510Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 271,42 641.052İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 271,34 641.920Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 271,08 644.386Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 42/42 270,44 650.732İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 270,3 652.016İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 45/45 269,82 656.823Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 15/15 269,28 662.281İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8/8 269,09 664.164Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 268,53 669.848Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 268,51 669.981Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 268,28 672.379Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,68 688.727Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 266,35 692.154İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 265,41 702.047İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 265,32 703.010Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 8/8 265,13 704.947Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 264,55 711.107Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 264,29 713.833Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 44/44 263,71 720.031İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 31/31 263,33 724.097Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 49/49 263,09 726.600İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 17/17 262,6 731.831İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 43/43 259,73 763.291Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 73/73 259,06 770.775Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 75/75 258,64 775.685Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 51/51 258,44 777.847İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 257,07 793.370Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 33/33 256,43 800.686Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 255,5 811.497Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 254,49 823.362İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 253,25 838.082Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 253,1 839.886Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11/11 252,75 844.045Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 251,13 863.698Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 251,05 864.716Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 250,56 870.696İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 250,52 871.279Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 42/42 249,61 882.560Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 247,9 903.667Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 9/9 247,32 910.945Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 21/21 246,44 922.113Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 241,92 980.877Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 236,9 1.048.443Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli) 34/34 235,89 1.062.316Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 18/18 234,62 1.079.984Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 7/7 227,32 1.183.117Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 225,44 1.209.973Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 40/40 224,19 1.228.277Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/5 220,68 1.278.537Bakü Devlet Üniversitesi (Yurtdışı) (Ücretli) 15/15 209,01 1.442.354Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%25 İndirimli) 25/25 165,21 1.774.912