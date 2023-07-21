Psikoloji taban puanları, 2023 Psikoloji sıralama, kontenjanları | YÖK Atlas Özel ve Devlet Üniversiteleri Psikoloji Taban Puanları ve Sıralamaları
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 09:53 -
Güncelleme Tarihi:
21 Temmuz 2023 09:53
Psikoloji taban puanları, 2023 Psikoloji sıralama, kontenjanları | YÖK Atlas Özel ve Devlet Üniversiteleri Psikoloji Taban Puanları ve Sıralamaları
Psikoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2023 YÖK ATLAS | Özel ve Devlet Üniversiteleri Psikoloji Taban Puanları ve Kontenjanlar Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Psikoloji bölümü için tercihte bulunacak adaylar 4 yıllık Psikoloji 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Psikoloji 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları…
Psikoloji 2023 taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS eşit ağırlık puan türüne ihtiyaç duyuyor. Psikoloji sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. Psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…
PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Psikoloji bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Psikoloji taban puanları 2023, Psikoloji başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
PSİKOLOJİ SIRALAMALARI 2023
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 509,33 715 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 508,42 742 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 497,76 1.316 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 496,65 1.388 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 480,83 2.770 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10/10 476,59 3.269 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,81 4.087 İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 470,7 4.105 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,64 4.786 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100/103 456,73 6.906 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 452,09 8.070 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 447,71 9.311 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 443,75 10.666 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 441,25 11.616 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 440,21 12.052 İstanbul Üniversitesi (Devlet) 100/103 440,1 12.110 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 436,51 13.797 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 435,71 14.192 Ankara Üniversitesi (Devlet) 100/103 435,55 14.281 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 432,27 16.211 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 432,22 16.256 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 428,84 18.751 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 426,22 21.032 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 423,46 23.727 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 422,22 25.016 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,09 25.161 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 420,33 27.134 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 417,6 30.467 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 416,99 31.270 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 416,03 32.520 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 415,16 33.670 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 414,69 34.300 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 409,97 41.183 Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 100/103 408,16 44.013 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,72 44.710 Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,28 45.414 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 406,07 47.330 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 405,15 48.835 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 404,61 49.721 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 404,53 49.844 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 403,55 51.481 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90/93 402,56 53.146 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 401,54 54.871 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 80/82 400,98 55.868 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100/103 400,63 56.473 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 399,45 58.568 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 399,13 59.078 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 398,61 59.980 Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,81 61.397 İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 16/16 397,5 61.952 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 40/41 396,59 63.701 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 100/103 395,62 65.409 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 394,69 67.153 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 394,25 67.999 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 394,09 68.300 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 393,78 68.914 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 392,66 71.127 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 90/93 390,97 74.363 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 390,69 74.911 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80/82 389,66 77.012 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 389,66 77.022 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60/62 389,53 77.269 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 389,19 77.981 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 388,98 78.385 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,39 79.638 Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 387,98 80.450 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 387,18 82.095 Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90/93 387,02 82.404 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 386,23 84.043 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 386,14 84.230 Sakarya Üniversitesi (Devlet) 70/72 385,66 85.165 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 385,49 85.532 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 11/11 385,09 86.333 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 80/82 384,57 87.474 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 80/82 384,49 87.656 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 383,23 90.323 İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 80/82 383,21 90.344 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 10/10 382,92 90.996 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41/41 382,02 92.914 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 381,56 93.912 İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 381,31 94.459 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 12/12 381,22 94.686 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 381,15 94.844 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 380,88 95.435 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60/62 380,52 96.230 İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,33 98.843 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 378,84 99.990 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15/15 378,52 100.708 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 378,27 101.239 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 377,7 102.561 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 377,23 103.602 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 100/103 376,47 105.330 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,09 106.160 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 375,75 106.982 Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 70/72 375,74 106.987 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 375,59 107.322 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24/24 374,78 109.253 Mersin Üniversitesi (Devlet) 90/93 374,78 109.254 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,6 109.658 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 374,41 110.101 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70/72 374,03 110.990 Samsun Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,85 113.810 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10/10 372,63 114.297 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 372,41 114.761 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 372,09 115.589 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 372,04 115.715 İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 371,7 116.502 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 371,63 116.671 İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 371,24 117.668 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 370,98 118.284 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 370,98 118.264 Yalova Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,91 118.432 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,76 118.828 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,24 120.119 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,97 123.231 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 368,78 123.670 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 368,68 123.938 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,45 124.492 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 15/15 368,37 124.705 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 70/72 368,08 125.441 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,3 127.401 İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 367,22 127.615 Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40/41 366,85 128.558 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 70/72 366,55 129.324 Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,35 129.910 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,23 130.213 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 366,12 130.536 İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,12 130.514 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,08 130.640 Düzce Üniversitesi (Devlet) 60/62 365,91 131.047 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 365,49 132.156 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 365,39 132.429 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,12 133.177 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,3 135.282 Uşak Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,24 135.429 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 363,99 136.085 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 363,69 136.856 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 14/14 362,64 139.743 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 90/93 362,5 140.123 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 9/9 362,19 140.914 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 362,15 141.038 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11/11 362,09 141.214 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 362,05 141.318 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 361,75 142.155 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 361,16 143.675 Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 361 144.123 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 360,25 146.188 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 360,2 146.348 Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 358,91 149.951 Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,87 150.050 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7/7 358,66 150.626 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 120/123 358,1 152.269 Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 60/62 357,74 153.262 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 356,45 156.980 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 12/12 356,37 157.230 Bartın Üniversitesi (Devlet) 80/82 356,31 157.396 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 26/26 355,59 159.435 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 354,91 161.469 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 66/66 354,91 161.480 İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2/2 354,37 163.074 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 80/82 354,27 163.368 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 353,02 167.155 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 60/62 352,92 167.434 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 80/82 352,92 167.430 Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 70/72 352,21 169.528 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 350,78 173.923 Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 80/82 349,5 177.917 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 347,81 183.325 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 347,43 184.545 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 346,76 186.787 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30/30 345,82 189.967 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9/9 345,02 192.550 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 60/62 343,51 197.726 Bingöl Üniversitesi (Devlet) 90/93 343,01 199.477 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,44 201.425 Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 60/62 341,57 204.414 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 340,98 206.594 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 340,24 209.291 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 339,82 210.803 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 19/19 338,89 214.216 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 337,21 220.542 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 27/27 337,08 221.055 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 14/14 336,84 221.950 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 17/17 336,51 223.194 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 12/12 336,42 223.559 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 40/40 333,76 234.050 Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 5/5 332,89 237.599 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 332,35 239.939 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 76/76 332,24 240.414 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 15/15 330,64 247.008 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 330,04 249.499 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 329,06 253.627 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 329,05 253.669 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61/61 328,22 257.197 İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 328,2 257.284 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 327,93 258.461 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 48/48 326,84 263.245 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 326,51 264.768 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 326,04 266.956 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 325,53 269.271 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 18/18 325,53 269.320 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9/9 325,24 270.599 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 43/43 324,05 276.083 İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 323,99 276.380 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35/35 323,86 276.920 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85/85 323,74 277.492 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 54/54 323,65 277.841 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 322,48 283.324 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 322 285.632 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 6/6 321,49 288.071 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 71/71 321,42 288.387 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 319,8 296.510 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 25/25 319,5 297.934 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 58/58 319,15 299.675 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 317,64 307.237 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35/35 316,78 311.626 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 315,22 319.818 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 314,62 322.958 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 314,41 324.119 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 313,93 326.610 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 16/16 313,87 326.976 İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 45/45 313,37 329.613 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 48/48 311,86 337.803 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 311,36 340.612 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 310,37 346.230 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 45/45 310,13 347.664 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 308,78 355.462 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 62/62 308,54 356.802 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 308,13 359.153 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/42 307,98 360.066 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 307,82 360.970 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 307,31 364.107 Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/59 307,04 365.708 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 306,19 370.680 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 305,77 373.301 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 305,64 374.095 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,33 375.943 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 305,11 377.273 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 304,14 383.271 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 303,71 385.976 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 301,85 397.770 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 301,57 399.602 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12/12 301,5 400.001 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 26/26 301,4 400.713 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 48/48 300,94 403.709 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 300,72 405.225 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 300,65 405.655 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 299,07 416.172 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 298,5 419.970 Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 296,67 432.478 İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 44/44 295,99 437.125 İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 40/40 294,67 446.341 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 293,97 451.258 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 293 458.200 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 292,81 459.612 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 292,34 463.055 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 292,24 463.829 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 54/54 291,91 466.188 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39/39 291,58 468.679 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 291,52 469.079 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 288,54 492.065 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 288,47 492.628 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 24/24 288,4 493.201 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 287,79 497.815 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 287,75 498.137 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 286,98 504.188 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 11/11 285,91 512.759 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 60/60 284,93 520.773 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 56/56 284,79 521.948 İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 59/59 284,73 522.432 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 284,58 523.619 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 282,14 543.909 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 281,37 550.507 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 34/34 280,86 554.803 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 57/57 280,38 558.958 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 44/44 280,25 560.137 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 19/19 279,47 566.845 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 39/39 279,37 567.803 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 279,04 570.753 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 279 571.135 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 21/21 278,71 573.691 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 64/64 278,43 576.137 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 278,39 576.472 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 278,15 578.463 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 24/24 277,69 582.602 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 276,86 590.068 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 276,73 591.287 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 274,85 608.729 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 274,64 610.691 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 273,43 621.893 İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,39 622.302 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51/51 273,13 624.900 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 272,59 629.983 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 271,85 637.048 İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 271,48 640.510 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 271,42 641.052 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 271,34 641.920 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 271,08 644.386 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 42/42 270,44 650.732 İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 270,3 652.016 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 45/45 269,82 656.823 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 15/15 269,28 662.281 İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8/8 269,09 664.164 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 268,53 669.848 Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 268,51 669.981 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 268,28 672.379 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,68 688.727 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 266,35 692.154 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 265,41 702.047 İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 265,32 703.010 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 8/8 265,13 704.947 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 264,55 711.107 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 264,29 713.833 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 44/44 263,71 720.031 İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 31/31 263,33 724.097 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 49/49 263,09 726.600 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 17/17 262,6 731.831 İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 43/43 259,73 763.291 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 73/73 259,06 770.775 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 75/75 258,64 775.685 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 51/51 258,44 777.847 İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 257,07 793.370 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 33/33 256,43 800.686 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 255,5 811.497 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 254,49 823.362 İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 253,25 838.082 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 253,1 839.886 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11/11 252,75 844.045 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 251,13 863.698 Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 251,05 864.716 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 250,56 870.696 İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 250,52 871.279 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 42/42 249,61 882.560 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 247,9 903.667 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 9/9 247,32 910.945 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 21/21 246,44 922.113 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 241,92 980.877 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 236,9 1.048.443 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli) 34/34 235,89 1.062.316 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 18/18 234,62 1.079.984 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 7/7 227,32 1.183.117 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 225,44 1.209.973 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 40/40 224,19 1.228.277 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/5 220,68 1.278.537 Bakü Devlet Üniversitesi (Yurtdışı) (Ücretli) 15/15 209,01 1.442.354 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%25 İndirimli) 25/25 165,21 1.774.912
Üniversite Adı
Bölüm
Puan Türü
Kont./Yer
Taban Puanı
Başarı Sırası
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
15/15
509,33
715
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
508,42
742
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
80/82
497,76
1.316
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
496,65
1.388
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
90/93
480,83
2.770
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
476,59
3.269
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
14/14
470,81
4.087
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
13/13
470,7
4.105
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
15/15
466,64
4.786
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
456,73
6.906
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
13/13
452,09
8.070
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
14/14
447,71
9.311
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
443,75
10.666
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
30/30
441,25
11.616
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
440,21
12.052
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
440,1
12.110
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
5/5
436,51
13.797
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
13/13
435,71
14.192
Ankara Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
435,55
14.281
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
432,27
16.211
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
432,22
16.256
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
428,84
18.751
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
15/15
426,22
21.032
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
423,46
23.727
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
13/13
422,22
25.016
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
422,09
25.161
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
420,33
27.134
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
417,6
30.467
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
416,99
31.270
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
13/13
416,03
32.520
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
415,16
33.670
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
8/8
414,69
34.300
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
409,97
41.183
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
408,16
44.013
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
10/10
407,72
44.710
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
10/10
407,28
45.414
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
406,07
47.330
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
8/8
405,15
48.835
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
80/82
404,61
49.721
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
404,53
49.844
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
403,55
51.481
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
402,56
53.146
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
15/15
401,54
54.871
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
400,98
55.868
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
100/103
400,63
56.473
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
6/6
399,45
58.568
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
399,13
59.078
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
10/10
398,61
59.980
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
397,81
61.397
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
16/16
397,5
61.952
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
40/41
396,59
63.701
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
395,62
65.409
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
394,69
67.153
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
394,25
67.999
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
394,09
68.300
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
393,78
68.914
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
392,66
71.127
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
390,97
74.363
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
13/13
390,69
74.911
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
389,66
77.012
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
389,66
77.022
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
60/62
389,53
77.269
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
389,19
77.981
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
388,98
78.385
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
14/14
388,39
79.638
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
387,98
80.450
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
387,18
82.095
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
387,02
82.404
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
10/10
386,23
84.043
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
386,14
84.230
Sakarya Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
385,66
85.165
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
385,49
85.532
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
385,09
86.333
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
384,57
87.474
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
384,49
87.656
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
383,23
90.323
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
383,21
90.344
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
382,92
90.996
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
41/41
382,02
92.914
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
381,56
93.912
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji (İngilizce)
EA
70/72
381,31
94.459
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
381,22
94.686
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
381,15
94.844
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
7/7
380,88
95.435
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
380,52
96.230
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
379,33
98.843
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
24/24
378,84
99.990
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
15/15
378,52
100.708
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
378,27
101.239
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı)
Psikoloji (Burslu)
EA
1/1
377,7
102.561
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
377,23
103.602
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
100/103
376,47
105.330
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
376,09
106.160
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
8/8
375,75
106.982
Balıkesir Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
375,74
106.987
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
13/13
375,59
107.322
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
24/24
374,78
109.253
Mersin Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
374,78
109.254
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
374,6
109.658
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
15/15
374,41
110.101
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
374,03
110.990
Samsun Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
372,85
113.810
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
372,63
114.297
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
20/20
372,41
114.761
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
372,09
115.589
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
372,04
115.715
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
11/11
371,7
116.502
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
371,63
116.671
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
48/48
371,24
117.668
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
6/6
370,98
118.284
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
370,98
118.264
Yalova Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
370,91
118.432
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
370,76
118.828
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
8/8
370,24
120.119
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
6/6
368,97
123.231
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
44/44
368,78
123.670
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
13/13
368,68
123.938
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
14/14
368,45
124.492
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
15/15
368,37
124.705
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
368,08
125.441
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
367,3
127.401
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
367,22
127.615
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
40/41
366,85
128.558
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
366,55
129.324
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
366,35
129.910
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
366,23
130.213
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
8/8
366,12
130.536
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
366,12
130.514
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
366,08
130.640
Düzce Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
365,91
131.047
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
6/6
365,49
132.156
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
365,39
132.429
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
14/14
365,12
133.177
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
364,3
135.282
Uşak Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
364,24
135.429
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
8/8
363,99
136.085
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
10/10
363,69
136.856
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
14/14
362,64
139.743
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
362,5
140.123
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
362,19
140.914
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
45/45
362,15
141.038
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
11/11
362,09
141.214
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
66/66
362,05
141.318
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
11/11
361,75
142.155
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
361,16
143.675
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
60/60
361
144.123
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
28/28
360,25
146.188
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
2/2
360,2
146.348
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
60/60
358,91
149.951
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
358,87
150.050
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
7/7
358,66
150.626
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
120/123
358,1
152.269
Kastamonu Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
357,74
153.262
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
20/20
356,45
156.980
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
12/12
356,37
157.230
Bartın Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
356,31
157.396
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
26/26
355,59
159.435
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
15/15
354,91
161.469
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
66/66
354,91
161.480
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
2/2
354,37
163.074
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
354,27
163.368
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji (İÖ)
EA
80/82
353,02
167.155
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
352,92
167.434
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
352,92
167.430
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
70/72
352,21
169.528
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
350,78
173.923
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
80/82
349,5
177.917
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
347,81
183.325
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
34/34
347,43
184.545
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
63/63
346,76
186.787
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
30/30
345,82
189.967
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
9/9
345,02
192.550
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
343,51
197.726
Bingöl Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
90/93
343,01
199.477
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
342,44
201.425
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji
EA
60/62
341,57
204.414
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
8/8
340,98
206.594
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
9/9
340,24
209.291
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
51/51
339,82
210.803
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
19/19
338,89
214.216
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
80/80
337,21
220.542
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (%25 İndirimli)
EA
27/27
337,08
221.055
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
14/14
336,84
221.950
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
17/17
336,51
223.194
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
12/12
336,42
223.559
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
40/40
333,76
234.050
Girne Üniversitesi (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
5/5
332,89
237.599
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%25 İndirimli)
EA
32/32
332,35
239.939
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
76/76
332,24
240.414
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
15/15
330,64
247.008
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
5/5
330,04
249.499
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı)
Psikoloji (%75 İndirimli)
EA
2/2
329,06
253.627
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
1/1
329,05
253.669
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
61/61
328,22
257.197
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
29/29
328,2
257.284
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
66/66
327,93
258.461
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
48/48
326,84
263.245
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
9/9
326,51
264.768
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
15/15
326,04
266.956
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
32/32
325,53
269.271
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
18/18
325,53
269.320
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (%25 İndirimli)
EA
9/9
325,24
270.599
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
43/43
324,05
276.083
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
16/16
323,99
276.380
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
35/35
323,86
276.920
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
85/85
323,74
277.492
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
54/54
323,65
277.841
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
7/7
322,48
283.324
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
5/5
322
285.632
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
6/6
321,49
288.071
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
71/71
321,42
288.387
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
57/57
319,8
296.510
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (Ücretli)
EA
25/25
319,5
297.934
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (%50 İndirimli)
EA
58/58
319,15
299.675
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)
Psikoloji (Burslu)
EA
10/10
317,64
307.237
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
Psikoloji (%25 İndirimli)
EA
35/35
316,78
311.626
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
5/5
315,22
319.818
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
Psikoloji (Burslu)
EA
8/8
314,62
322.958
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
63/63
314,41
324.119
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
EA
12/12
313,93
326.610
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
EA
16/16
313,87
326.976
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
45/45
313,37
329.613
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf)
Psikoloji (%25 İndirimli)
EA
48/48
311,86
337.803
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
EA
1/1
311,36
340.612
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)