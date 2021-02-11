PSG'ye Neymar'dan kötü haber; Barcelona maçında yok

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Neymar sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Paris Saint Germain'in Fransa Kupası'nda Caen'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın yapılan kontrollerinden 4 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Neymar, PSG'nin 16 Şubat'ta Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında forma giyemeyecek. 10 Mart'taki rövanş karşısında Neymar'ın oynayıp oynayamayacağı daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.
Paris Saint Germain'in Fransa Kupası'nda Caen'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın yapılan kontrollerinden 4 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Neymar, PSG'nin 16 Şubat'ta Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında forma giyemeyecek. 10 Mart'taki rövanş karşısında Neymar'ın oynayıp oynayamayacağı daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.