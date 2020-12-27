PSG'nin Tuchel'e ödeyeceği tazminat belli oldu

PSG'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Thomas Tuchel için ödeyeceği tazminat belli oldu.



Fransız basını, PSG'ye Tuchel ile yolları ayırmanın maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro olduğunu belirtirken sezon sonuna kadar beklenseydi bu bedelin ödenmeyeceğini belirtiliyor. Teknik ekibi ile birlikte sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle toplamda 7 milyon euroluk maliyet yaratacağı ifade edilen Tuchel'in kararı beklemediği ancak sezon sonunda Fransız ekibiyle yolları ayırmak istediği söylentisi ise dolaşmaya devam ediyor.



Tuchel'in İngiliz kulüpleriyle temas halinde olduğu dedikoduları dolaşılırken PSG'nin sıradaki teknik direktörünün ise Mauricio Pochettino olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



