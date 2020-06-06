PSG'nin Icardi sonrası 60 milyon euroluk planı; Savic

Lazio'nun Sırp yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in 5 sezonluk macerası son olabilir! Uzun süredir devlerin radarında olan ancak Lazio'nun başkanı Claudio Lotito'nun, ibreyi Fransız devi PSG'ye kırdı.Le10sport'un özel haberine göre, kısa bir süre önce Mauro Icardi için Inter'e 50 milyon euro ödeyerek bonservisini alanOyuncunun satışına sıcak bakan Lazio'nun cevabı ise;oldu.Paris Saint-Germain'in Sportif Direktörüiçin hevesli olduğu ancak ekonomik şartları çok fazla zorlamayacağı ve Lazio'dan indirim bekleyeceği vurgulandıŞampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen ve sezonu şampiyon olarak tamamlayanLeonardo'nun sıkı pazarlığa gireceği ancak Lazio'nun 85 milyon euroda ısrar etmesi durumunda farklı strateji izleyeceği vurgulandıBu sezon Serie A'da 25 maçta forma giyen ve Lazio'nun şampiyonluk yürüyüşünde ciddi pay sahibi olanSergej Milinkovic-Savic,Lazio tarihinin en büyük satışını ise