PSG'nin Icardi sonrası 60 milyon euroluk planı; Savic

Lazio'nun Sırp yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in 5 sezonluk macerası son olabilir! Uzun süredir devlerin radarında olan ancak Lazio'nun başkanı Claudio Lotito'nun koronavirüs pandemisi öncesi 100 milyon euro talep ettiği Savic, ibreyi Fransız devi PSG'ye kırdı.
Le10sport'un özel haberine göre, kısa bir süre önce Mauro Icardi için Inter'e 50 milyon euro ödeyerek bonservisini alan PSG; Lazio'ya da Sergej Milinkovic-Savic için 60 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Oyuncunun satışına sıcak bakan Lazio'nun cevabı ise; "85 milyon istiyoruz" oldu.
LEONARDO FİYAT ARTTIRMAK İSTEMİYOR
Paris Saint-Germain'in Sportif Direktörü Leonardo'nun yeni sezon yapılanmasındaki listesinde ilk sırada yer alan Milinkovic için hevesli olduğu ancak ekonomik şartları çok fazla zorlamayacağı ve Lazio'dan indirim bekleyeceği vurgulandı
Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, Marco Verratti ve Idrissa Gueye ile oluşan orta saha hattına Milinkovic'i de ekleyerek hem defans hem hücum anlamında önemli bir kimya kurmuş olacak. Leonardo'nun sıkı pazarlığa gireceği ancak Lazio'nun 85 milyon euroda ısrar etmesi durumunda farklı strateji izleyeceği vurgulandı
VIERI'NİN REKORU KIRILABİLİR
Bu sezon Serie A'da 25 maçta forma giyen ve Lazio'nun şampiyonluk yürüyüşünde ciddi pay sahibi olan Savic 4 gol atma başarısı gösterirken, 5 de asist yaptı. Sergej Milinkovic-Savic, 2015 yılında Genk'ten 18 milyon euro bedelle alınmıştı
Lazio tarihinin en büyük satışını ise Christian Vieri'yi 1999-2000 yılında Inter'e 46 milyon euro bedelle göndererek yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Le10sport'un özel haberine göre, kısa bir süre önce Mauro Icardi için Inter'e 50 milyon euro ödeyerek bonservisini alan PSG; Lazio'ya da Sergej Milinkovic-Savic için 60 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Oyuncunun satışına sıcak bakan Lazio'nun cevabı ise; "85 milyon istiyoruz" oldu.
LEONARDO FİYAT ARTTIRMAK İSTEMİYOR
Paris Saint-Germain'in Sportif Direktörü Leonardo'nun yeni sezon yapılanmasındaki listesinde ilk sırada yer alan Milinkovic için hevesli olduğu ancak ekonomik şartları çok fazla zorlamayacağı ve Lazio'dan indirim bekleyeceği vurgulandı
Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, Marco Verratti ve Idrissa Gueye ile oluşan orta saha hattına Milinkovic'i de ekleyerek hem defans hem hücum anlamında önemli bir kimya kurmuş olacak. Leonardo'nun sıkı pazarlığa gireceği ancak Lazio'nun 85 milyon euroda ısrar etmesi durumunda farklı strateji izleyeceği vurgulandı
VIERI'NİN REKORU KIRILABİLİR
Bu sezon Serie A'da 25 maçta forma giyen ve Lazio'nun şampiyonluk yürüyüşünde ciddi pay sahibi olan Savic 4 gol atma başarısı gösterirken, 5 de asist yaptı. Sergej Milinkovic-Savic, 2015 yılında Genk'ten 18 milyon euro bedelle alınmıştı
Lazio tarihinin en büyük satışını ise Christian Vieri'yi 1999-2000 yılında Inter'e 46 milyon euro bedelle göndererek yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın