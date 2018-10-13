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PSG'nin genç yıldızı Timothy Weah, ayrılığa hazırlanıyor!

Paris Saint-Germain'in 18 yaşındaki forvet oyuncusu Timothy Weah, devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'nin genç yıldızı Timothy Weah, ayrılığa hazırlanıyor!
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13 Ekim 2018 02:14
Paris Saint-Germain'in genç yıldızlarından Timothy Weah, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Weah, Ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma transfer olabileceğini söyledi.

''HERKES BANA GİT DİYORDU...''

Eski ünlü futbolcu George Weah'ın oğlu olan Timothy Weah, ''Sezon başında kiralık gitmediğim için mutluyum. Herkes bana kiralık git diyordu. Şu an için takımda oynayamıyorum belki ama tecrübeli futbolcularla birlikte antrenman yapıyorum. Bir genç futbolcunun kariyeri için çok önemli. Ocak ayında başka bir takıma kiralık gidebilirim. İkinci yarıda neler yapabilirim bakmak istiyorum.'' diye konuştu.

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