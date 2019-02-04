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PSG'nin 20 maçlık serisini Lyon bitirdi!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: Sporx.com
PSG'nin 20 maçlık serisini Lyon bitirdi!
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04 Şubat 2019 01:03
Fransa Ligue 1'de Lyon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 7. dakikasında Angel di Maria ile öne geçen Paris Saint-Germain, 33. dakikada Dembele'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Nabil Fekir çıktı ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini alan PSG 56 puanda kaldı. Lyon'un puanı ise 43'e yükseldi.

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