Fransa Ligue 1'deilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 7. dakikasında Angel di Maria ile öne geçen Paris Saint-Germain, 33. dakikada Dembele'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Nabil Fekir çıktı ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini alan PSG 56 puanda kaldı. Lyon'un puanı ise 43'e yükseldi.