PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de 3 futbolcunun daha önce koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış
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23 Haziran 2020 23:10
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.  

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Kovid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.



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