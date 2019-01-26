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PSG'den sürpriz Coutinho hamlesi!

PSG, Frenkie De Jong'u Barcelona'ya kaptırdıktan sonra şimdi de Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun peşine düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'den sürpriz Coutinho hamlesi!
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26 Ocak 2019 16:09
Barcelona ile girdiği Frenkie De Jong savaşını kaybeden PSG, İspanyol ekibinden 'intikam' almak için girişimlere başladı.

İspanyol basınının haberine göre PSG, Barcelona'nın geçen sezon devre arasında 135 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor.

PSG, 'İNTİKAM' İSTİYOR

PSG'nin Barcelona'dan Philippe Coutinho'yu alarak Frenkie De Jong'un da intikamını almak istediği belirtildi.

Barcelona'ya büyük bir bonservis ücreti ile gelen 26 yaşındaki Brezilyalu futbolcu, buna rağmen takımında henüz etkili bir performans sergileyemedi. Coutinho'nun Premier Lig'e dönebileceği de konuşuluyordu.

Bonservis değeri 140 milyon euro olarak gösterilen ve serbest kalma maddesi 400 milyon euro olan Coutinho, bu sezon Barcelona forması ile 28 maça çıkarken 6 gol ve 5 asist üretti.

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