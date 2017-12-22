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PSG'den 170 milyon Euro'luk dev teklif!

Paris Saint-Germain'in Lazio forması giyen 22 yaşındaki orta saha Sergej Milinkovic-Savic için 170 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'den 170 milyon Euro'luk dev teklif!
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22 Aralık 2017 15:46
Sezon başında Neymar için 222 milyon, Mbappe için ise 180 milyon Euro ödeyen ve tek sezonda dünya transfer piyasasının en pahalı 2 transferini yapan Paris Saint-Germain, en pahalı 3. transfer için de kolları sıvadı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin iddiasına göre PSG, Lazio'nun Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic için 170 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Fransız ekibinin 35 yaşına giren Thiago Motta yerine yeni bir orta saha aradığı ve 22 yaşındaki futbolcunun transferde bir numaralı öncelik olduğu belirtildi.

İTALYA TARİHİNE GEÇECEK

2015 yılında 18 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Milinkovic-Savic, PSG'ye transfer olması halinde hem dünya tarihinin en pahalı 3. transferi olacak, hem de İtalya'dan transfer edilen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek. İtalya transfer rekoru, 110 milyon Euro ile Paul Pogba'ya aitti.



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