PSG'de Thomas Tuchel dönemi bitti

Franca Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de flaş bir karar alındı. Alman teknik adam ile yollar ayrıldı.



Bild'in duyurduğu özel haberde, Thomas Tuchel'in PSG tarafından gönderildiği ve Tuchel'e kötü bir yılbaşı sürprizi geldiği kaydedildi.



Fransız basını, Thomas Tuchel'in yerine Mauricio Pochettino'nun takımına başına getirileceğini duyurdu.



Son olarak Strasbourg'u 4-0 mağlup eden PSG'de Thomas Tuchel, takımda Angel Di Maria, Neymar ve Mbappe ile ters düşmüştü.



Sakatlıklardan ve fikstürden dolayı sık sık şikayetlerde bulunan Tuchel'in takımı PSG, ligde 17 hafta sonunda topladığı 35 puanla 3. sırada bulunuyordu



