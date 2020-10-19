PSG'de sakatlık! Başakşehir'e karşı yok

Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti, kalça sakatlığı nedeniyle 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.



Hollanda ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçını kaçıracak.



BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YOK



Deneyimli orta saha oyuncusu aynı zamanda 28 Ekim'de İstanbul'da oynanacak diğer Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir'e karşı da kadroda yer alamayacak.



Thomas Tuchel'in takımı için en önemli parçalardan birisi olan Marco Verratti, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen takımının oynadığı 11 maçın 9'unda görev almıştı.



