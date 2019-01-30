Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan gelen haberler sarsıldı.
Paris Saint Germain'in Rennes'i 4-1 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın durumu belli oldu. Fransız ekibinin resmi internmet sitesinden yapılan açıklamada, Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Bu haberin ardından PSG'nin Manchester United ile 12 Şubat ve 6 Mart tarihilerinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında yer alamayacağı kesinleşti.
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Paris Saint Germain'in Rennes'i 4-1 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın durumu belli oldu. Fransız ekibinin resmi internmet sitesinden yapılan açıklamada, Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Bu haberin ardından PSG'nin Manchester United ile 12 Şubat ve 6 Mart tarihilerinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında yer alamayacağı kesinleşti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın