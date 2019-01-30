  •  
    Galatasaray'a Ozan'dan sonra bir sürpriz daha!
  •  
    Fenerbahçe'de Slimani şoku; Ayrılmayacağım
  •  
    Maicon için G.Saray'a sürpriz teklif! Yerine...
  •  
    Fransa'dan Valbuena'ya teklif! Son ana kadar...
  •  
    Beşiktaş, Ricardo yerine Marsilya'dan alıyor!..

PSG'de Neymar depremi! Kaç hafta yok?

Fransa Ligi'nin dev kulübü Paris Saint Germain, Neymar'ın sakatlık haberiyle şok yaşadı. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'de Neymar depremi! Kaç hafta yok?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 14:49
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan gelen haberler sarsıldı.

Paris Saint Germain'in Rennes'i 4-1 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın durumu belli oldu. Fransız ekibinin resmi internmet sitesinden yapılan açıklamada, Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Bu haberin ardından PSG'nin Manchester United ile 12 Şubat ve 6 Mart tarihilerinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında yer alamayacağı kesinleşti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için