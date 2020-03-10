Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, boğazlarının şişmesi ve grip ağrısı nedeniyle son antrenmana katılamadı.Le Parisien'de yer alan habere göre; Kylian Mbappe, pazartesi günü yapılan antrenmana çıkmadı. Mbappe, boğazlarının şişmesi nedeniyle PSG sağlık heyeti tarafından yoğun bir tedavi altına alındı.21 yaşındaki genç golcü ile ilgili PSG, kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapacak.PSG ile Dortmund arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.