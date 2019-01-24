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PSG'de korkutan sakatlık! Neymar...

Paris Saint-Germain'in Strasbourg'u 2-0 mağlup ettiği maçta Neymar sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'de korkutan sakatlık! Neymar...
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24 Ocak 2019 01:54
Fransa Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Strasbourg'un kozlarını paylaştığı mücadelede Neymar şoku yaşandı.

Paris Saint-Germain'in 2-0 kazandığı mücadelenin 62. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın ardından Neymar hakkında kısa bir açıklama yapan teknik direktör Thomas Tuchel, "Neymar şu an hastanede. Endişeliyim çünkü aynı ayak..." dedi.



GEÇEN SENE SAKATLANMIŞTI

Neymar, geçen sezon Marsilya ile oynadıkları maçta aynı ayağından sakatlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçını kaçırdı, uzun süre sahalara dönemedi.

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