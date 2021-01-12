PSG'de Dagba'nın testi pozitif!

PSG'nin sağ beki Dagba'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
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PSG'de Dagba'nın testi pozitif!
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12 Ocak 2021 15:24
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Colin Dagba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 22 yaşındaki Fransız sağ bekin izolasyona alındığı belirtildi.

PSG'de bu sezon 16 maçta görev alan Dagba'nın 1 golü bulunuyor.



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