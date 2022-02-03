PSG, Zidane için sınırları zorluyor!

Paris Saint Germain'de geleceği tartışılan Mauricio Pochettino'nun yerine flaş bir isim gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Zidane için sınırları zorluyor!
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03 Şubat 2022 16:06
Ligue 1 devi Paris Saint Germain, performansı tartışılan teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yerine yeni bir ismi gündemine aldı.

Footmercato'nun haberine göre, Paris kulübü, Zinedine Zidane'yi takımın başına getirmek istediği kaydedildi.

Haberde, başarılı teknik adama yıllık 12 milyon euroyu geçen bir teklif yaptığı ifade edildi.

Fransız teknik adamın da Paris kulübünün bu teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Zinedine Zidane son olarak La Liga devi Real Madrid'i çalıştırmıştı.

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