PSG yine yıldızlarıyla kazandı

Fransa Ligi'nin 10. hafta maçında PSG, sahasında Rennes'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 3-0 kazanarak zirveyi bu hafta da kimselere bırakmadı.



Mücadelenin 11. dakikasında son gün transferi Moise Kean Di Maria'nın asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Dakikalar 21'e geldiğinde ise ilk golün asistini yapan Di Maria'nın golüyle skor 2-0 oldu ve ilk yarı iki farklı PSG üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda rakibinin oyuna ortak olmasını engelleyen PSG'de Di Maria 73. dakikada farkı üçe çıkaran isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan galibiyetle ayrıldı.



PSG'ye transferin son gününde transfer olan Moise Kean, son 4 maçında 5 gol, toplamda ise 6 gole ulaşarak bu ne kadar formda olduğunu göstermiş oldu.



Bu sonucun ardından PSG 24 puana yükselirken Rennes ise 18 puanda kaldı.



