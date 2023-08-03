PSG, yeni golcüsünü Portekiz'de buldu!

PSG'nin Benfica'dan Portekizli golcü Gonçalo Ramos'u transfer etmek üzere olduğu öğrenildi.



Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre PSG'nin Ramos için Benfica'ya yaptığı teklifin kabul edildiği belirtildi. Yapılan teklifin 65+15 milyon euro olduğu ifade edilirken resmi açıklamanın yapılmasının an meselesi olduğu kaydedildi.



Darwin Nunez'in Liverpool'a gidişi sonrası Benfica'nın gol yükünü çeken isim olan Gonçalo Ramos, geçen sezon 47 maçta 27 gol 12 asist kaydederek şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.



PSG'nin Ousmane Dembele ile birlikte Ramos transferini de bitirerek rakiplerine ve özellikle sözleşme yenilemeye yanaşmayan Mbappe'ye gözdağı verildiği yorumları yapılmaya başlandı.



