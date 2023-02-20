PSG'ye Neymar'dan kötü haber!

Paris Saint-Germain'de sakatlanan Neymar, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'ye Neymar'dan kötü haber!
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20 Şubat 2023 19:33
Fransa Ligi'nde Lille'i son saniyede Lionel Messi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'e kötü bir haber geldi.

Le Parisien'de yer alan habere göre, söz konusu maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.

Neymar'ın, ayrıca Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasına yetişmesinin uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.

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