PSG, Xavi Simons'ı geri satın alıp, kiraladı!

Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven'a geri alma maddesiyle gönderdiği Xavi Simons'ı 6 milyon euro'ya tekrar satın aldı. Paris ekibi, Hollandalı futbolcuyu yeni sezon için Leipzig'e kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG, Xavi Simons'ı geri satın alıp, kiraladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2023 18:33
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 19:19
Fransa devi Paris Saint Germian, eski futbolcusu Xavi Simons'ı yeniden transfer edip, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladı.

Paris ekibi, geçtiğimiz sezon başında geri alma maddesiyle bedelsiz olarak PSV Eindhoven'a gönderdiği Simons için 6 milyon euro bonservis bedeli öderken 2027 yılına kadarda sözleşme imzaladı.

Öte yandan Fransız devi, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelecek sezon için Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladığını duyurdu.

Hollandalı futbolcu geçtiğimiz yıl PSV formasıyla 48 maçta 22 gol 12 asist kaydetti.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery