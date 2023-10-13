PSG, Xavi Simons'a teklif yapan Avrupa devlerini reddetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig'in Xavi Simons için yaptığı teklifleri reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG, Xavi Simons'a teklif yapan Avrupa devlerini reddetti
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13 Ekim 2023 15:02
Paris Saint Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı ve Leipzig'e kiralık gönderdiği 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Xavi Simons'a Avrupa'nın devleri yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. 

L'Equipe'de yer alan habere göre; PSG, Hollandalı yıldız Xavi Simons için iki takımdan resmi teklif aldı. Simons için girişimde bulunan bu takımların Manchester United ve Leipzig olduğu belirtildi. 

PSG, TEKLİFLERİ REDDETTİ

Haberde, oyuncusunu satmayı düşünmeyen PSG'nin Manchester ve Leipzig'in yaptığı teklifleri reddettiği belirtilirken, genç oyuncuyu önümüzdeki sezon kadro planlamaları arasında tutacakları ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Xavi Simons, bu sezon Leipzig formasıyla 11 karşılaşmaya çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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