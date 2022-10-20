PSG ve Bayern peşinde: Joao Felix

Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'e, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih talip oldu.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Portekizli futbolcu Ocak'taki transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılacak. Felix'in, bu dönemde takımdan ayrılamaması durumunda ise yaz aylarında ayrılmayı yeniden deneyeceği aktarıldı.



22 yaşındaki futbolcunun, kış transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralık olarak ayrılabileceği vurgulandı. Yıldız futbolcunun transferi için ise Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İngiliz takımlarının birinin ilgili olduğu ifade edildi.



PSG'nin ve Bayern Münih'in daha önce de Joao Felix için girişimleri olduğu belirtilirken, Atletico Madrid'in ise müzakere etmeyi reddettiği öne sürüldü.



Felix'in, Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ile ilişkisinin iyi olmadığının altı çizilirken, milli maçların ardından 6 maçta sadece 37 dakika süre aldığı buna örnek olarak gösterildi.



Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun kontratında 350 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.





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