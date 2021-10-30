PSG teknik direktörü Leonardo: 'Franck Kessie gündemimizde yok''

Paris Saint Germain'in, Milan'ın Fildişili yıldızı Franck Kessie ile ilgilendiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.



Ancak PSG'nin teknik direktörü Leonardo, yıldız futbolcu için kendisiyle görüşmediklerini ifade etti.



İddiaların nedeni olarak Fildişili orta saha oyuncusunun San Siro'daki sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve serbest oyuncu statüsünde kalacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan Kessie'nin sözleşmesinde, sözleşme bitiminde serbest oyuncu konumuna düşmeden herhangi bir kulüple sözleşme öncesi anlaşma imzalama hakkı bulunuyor.

PSG'nin Lille'i 2-1 yendiği maçın ardından basına konuşan Leonardo, "Hiçbir oyuncuyla temasa geçmedik, Franck Kessie veya Theo Hernandez ile ilgili hiçbir görüşmemiz yok" yorumunda bulundu.



Fransız oyuncu Theo Hernandez'in Paris'e taşınmasıyla ilgili teoriler var ancak Kessie'nin aksine, Milan ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme uzatması bekleniyor.





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