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PSG taraftarından Neymar'a tepki; "Saygısız"

Paris Saint-Germain taraftarlarının, sakatlık sürecini Brezilya'da geçiren Neymar'a tepkili olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG taraftarından Neymar'a tepki; 'Saygısız'
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29 Nisan 2018 02:57
Neymar, Paris Saint-Germain'i kızdırdı! Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve sık sık ismi Real Madrid ile anılan Neymar'a Fransa'dan tepki var.

Marca'da yer alan habere göre; PSG taraftarları, Neymar'ın kulübü küçük gördüğü ve taraftarlara saygısızlık yaptığını düşünüyor.

Haberde; Neymar'ın Brezilya'da sakatlık sürecini geçirmesi ve Dünya Kupası'na yakın zamanda iyileşmeye başlamasının tepkiyle karşılandığı belirtildi.

"SAYGI GÖSTERMİYOR"

Bir taraftar grubu ise, "Tedavisini Paris'te yaptırmaması ayıptır. Taraftarlara karşı saygısız davranışları vardı. Hak ettiğimiz saygıyı göstermiyor" açıklamasını yaptı.

Neymar, Şubat ayında sakatlık yaşamasının ardından Brezilya'da ameliyat edildi ve sonrasında Fransa'ya hiç dönmedi.



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