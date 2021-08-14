PSG - Strasbourg maçı canlı olarak Tuttur'da

PSG ile Strasbourg Fransa Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
PSG ile Strasbourg'u karşı karşıya getirecek maçta PSG galibiyetine 1.11'lik oran verilirken Strasbourg galibiyetine 9,00 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 5,20 olurken 2,5 ALT oranı 2,5 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak belirlendi.
PSG - STRASBOURG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,15 oran verilirken İlk golü Strasbourg'un atmasına ise 3,10'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 20,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSG - Strasbourg maçı için hazırlanan özel bahislerde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,74 ve Karşılıklı gol olmaz seçeneğine ise 1,65 oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
PSG ile Strasbourg'u karşı karşıya getirecek maçta PSG galibiyetine 1.11'lik oran verilirken Strasbourg galibiyetine 9,00 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 5,20 olurken 2,5 ALT oranı 2,5 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak belirlendi.
PSG - STRASBOURG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,15 oran verilirken İlk golü Strasbourg'un atmasına ise 3,10'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 20,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSG - Strasbourg maçı için hazırlanan özel bahislerde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,74 ve Karşılıklı gol olmaz seçeneğine ise 1,65 oran belirlendi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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