PSG - Strasbourg maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Strasbourg karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG - Strasbourg maçı canlı olarak Tuttur'da
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14 Ağustos 2021 09:12
PSG ile Strasbourg Fransa Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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PSG ile Strasbourg'u karşı karşıya getirecek maçta PSG galibiyetine 1.11'lik oran verilirken Strasbourg galibiyetine 9,00 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 5,20 olurken 2,5 ALT oranı 2,5 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak belirlendi.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,15 oran verilirken İlk golü Strasbourg'un atmasına ise 3,10'luk oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 20,00 olarak bültende yer aldı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

PSG - Strasbourg maçı için hazırlanan özel bahislerde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,74 ve Karşılıklı gol olmaz seçeneğine ise 1,65 oran belirlendi.



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